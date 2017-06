I motivi per cui si decide di acquistare un immobile da ultimare e' che il cliente desidera materiali e modifiche che l'impresa gli conteggia a sproposito oppure non gli permette di far lavorare altre imprese o fornitori. Gli dice rogiti così com'è e finisci come vuoi. Qui si sta facendo seguire dal tecnico e fa molto bene. Non usa il tecnico dell'impresa il quale dimostra delle lacune.

Clicca per allargare...