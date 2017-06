Mi sembra necessario aggiungere due paroline .....



Premesso che non è affatto vero che



... siamo però in Italia, e tutti teniamo famiglia ...., quindi proviamo a vedere le conseguenze.



1) Ai fini fiscali, non facendo alcuna pratica catastale di "unione di fatto", solo uno dei due appartamenti sarà considerato "abitazione principale": il secondo sarà inevitabilmente soggetto ad IMU/Tasi: quanto ad IRPEF ognuno dichiarerà il proprio bene, e qui dubito ma credo che uno dei due dovrà essere considerato a disposizione (parziale)

2) Ai fini della locazione dell'u.i. piccola, sarà bene dichiararlo in fase di registrazione come porzione dell'intero, allegando una planimetria che identifica le stanze che effettivamente rimangono locate (per evitare sorprese con l'inquilino)

2b) Poichè la locazione risulterebbe parziale, potrebbe sorgere il problema di come dichiarare la quota di rendita del 2° alloggio rimasta formalmente a disposizione.

3) Aprire un collegamento tra due u.i. non è illecito, purché entrambi facciano parte del medesimo condominio. In caso contrario questi ultimi potrebbero contestare la creazione di una servitù reciproca.

4) Impianti: qui dipende se vuoi fare una "cosa pulita" o raffazzonata: volendo rendere indipendenti sia le utenze che gli impianti, per la luce direi che i problemi non sarebbero forse eccessiivi. Allacciare le stanze "sottratte dal 2° alloggio" al 1° impianto, non dovrebbe comportare difficoltà insormontabili per un elettricista.

Per il gas, se questo serve solo il locale cucina, e questa non fa parte dell'accorpamento, non si dovrebbe cambiare nulla. L'acqua serve cucina e bagni, che forse non sarebbero coinvolti: qualora invece ciò accadesse, occorrerà accordarsi per la suddivisione dei consumi (se non si vuole rompere piastrelle ed intervenire).

5) Riscaldamento: non hai detto se questo è centralizzato o individuale; nel primo caso dovrete gestire il riparto in funzione della contabilizzazione ormai obbligatoria, chiedendo il dettaglio a chi vi amministra.

Nel secondo caso ..... credo dovrete provvedere ad una modifica impianto.



Nel merito consiglio anch'io, per il momento, di soprassedere alla fusione se il maggior onere fiscale non è per voi un problema: oggi avete certe esigenze, in futuro potrebbero cambiare, e quando anche i figli avranno lasciato il nido potreste trovar utile ritornare ai primitivi spazi. Fin che utilizzerete direttamente le vostre proprietà, non sorgeranno problemi insormontabili.

