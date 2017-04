Salve,

sono interessato ad un immobile che presenta un abuso edilizio. In poche parole, negli anni 80 è stato inglobato un balconcino alla cucina. Hanno quindi rimosso la porta che separava cucina e balcone ed hanno murato le due pareti laterali del balcone inserendo una finestra nella parete rimanente.

Questo abuso riguarda tutti gli altri appartamenti del condominio. L'agenzia che ha recentemente venduto un appartamento al piano sopra al mio, mi ha detto che il proprietario ha ottenuto la sanatoria nel 1989, quindi ci sarebbe un precedente.

Nel 2012 l'immobile è stato acquistato dall'attuale proprietario che non si è interessato a verificare se fosse stata presentata una sanatoria per l'abuso. Avendo acquistato l'immobile in contanti non ha avuto problemi con la perizia della banca ed il notaio non ha fatto storie.

Dovendo richiedere un mutuo, a detta del mio notaio, potrei avere problemi ad ottenere il mutuo con la banca.

Vorrei capire cosa conviene fare. Al momento l'agenzia ha richiesto al comune l'accesso agli atti per verificare se effettivamente è stata fatta una sanatoria oppure no. Mi ha detto che ci vorrà un mesetto per avere una risposta dal comune ma potrebbero riuscire ad averla prima.

Nel caso peggiore in cui mancasse questa sanatoria, quali sarebbero le tempistiche?

Alla banca andrebbe bene anche la richiesta di sanatoria?

Secondo voi cosa mi conviene fare?



Grazie a tutti e buona giornata

