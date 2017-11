buongiorno,

Sono interessato ad acquistare un immobile come prima casa che attualmente è di proprietà di un istituto privato di formazione (una scuola). L’immobile è oggetto di lascito a questo istituto.

In questo caso che tassazione verrà applicata alla compravendita? È equivalente all’acquisto casa usata da un privato? Inoltre ci sono cose a cui dovrei fare attenzione nella scelta del notaio o altro? Grazie per tutte le info che potrete fornirmi.

Clicca per allargare...