Salve a tutti, volevo sapere che esperienza avete avuto con affitto assicurato, vi racconto la mia : qualche settimana fa, su richiesta del proprietario di un ufficio, invio i documenti reddituali di un inquilino, dopo 2 giorni mi arriva la comunicazione che la pratica è stata deliberata,effettuato il versamento mandano il contratto e lo faccio firmare, dopo circa una settimana, un cliente che fa l'avvocato mi dice che vorrebbe anche lui come garanzia una polizza di questo genere, gli fornisco una bozza del contratto se lo studia e mi dice...guardi che questo contratto è ingannevole e non è una polizza assicurativa in quanto la società che emette questa polizza, non rimborsa nulla, ma farà causa all'inquilino, vuole anticipate le spese legali e non garantisce che l'esito andrà a buon fine...rimango di sasso, e mi fa pure notare che loro chiamano questo prodotto affitto ok, ma nella brochure che mi hanno inviato nell'area riservata dopo la conferma della pratica, ce scritto affitto assicurato.



Quindi mi sono venuti parecchi dubbi, il primo è "affitto assicurato" anche se non ne parla ha più prodotti? E se fosse cosi perché mi ha confermato che la pratica era deliberata? Dal sito inserendo i dati del possibile inquilino fa riferimento alla richiesta di affitto assicurato non di altre polizze e anche se avessero più "prodotti " non avrebbero dovuto mandarmi una comunicazione dove dicevano che non era possibile ottenere la polizza affitto assicurato ?(fra l'altro nel certificato che mandano ce scritto che l'inquilino è affidabile 2 in una scala.da 1 a 4 , dove uno è il massimo e 4 il minimo) e a limite proponevano un altro prodotto anziche scrivere "la pratica è deliberata " e inviarmi la procedura per effettuare il pagamento.

E nella brochure dove illustra il prodotto appena " acquistato" ce scritto affitto assicurato.

Il mio cliente avvocato mi dice che questa cosa è a limite della legalita, uno perché la pubblicita è ingannevole, 2 perche non garantiscono il recupero dei soldi, si limitano soltanto a fare i controlli sul cliente per verificare se è un "buon cliente "

Qualcuno che ha stipulato sta polizza può dirmi se nel loro contratto ce scritto affitto ok o affitto assicurato?, giusto per capire se ingannevolmente hanno rilasciato un altro "prodotto" ed eventualmente se sono prodotti diversi nel classico "affitto assicurato" la società garantisce il pagamento dei canoni al proprietario anche se non va a buon fine l'azione di recupero? E vuole comunque anticipate le spese legali per procedere all'azione di recupero?

Grazie

