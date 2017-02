Buonasera, vi scrivo per riportarvi la mia esperienza di pochi giorni fa,



In cerca di casa nuova da costruire, mi ricordo in un agenzia immobiliare per chiedere info, l agente inizia a farmi vedere sul computer mille foto di case e progetti, più o meno finiti, confondendomi le idee,



Quindi chiedo se può girarmi via mail esempi di progetti, in modo da guardarli con calma a casa,



L agente a questo punto mi dice che deve raccogliere i miei dati per la privacy devo compilare e firmare un foglio con i miei dati anagrafici,



Dopo che l ho firmato inizia a mettere su questo foglio degli indirizzi e delle zone di case che avevo espresso preferenza inizialmente, dicendomi che mi manderà la mail,



Io esco un po' dubbioso, e quindi il giorno dopo ritorno per chiedere cosa avessi firmato esattamente, e lui mi dice che è un foglio di prima vista / visita di questi immobili,



Mi informo su questa cosa è capisco che adesso sono legato a lui, nel senso che devo le eventuali provvigioni di una compravendita a questa persona senza che abbia fatto niente, anche perché non era mia intenzione ritornare da questa persona che mi aveva solo confuso le idee.. In più non ho più ricevuto risposta nessuna mail nessuna planimetria niente , non mi ha dato nessuna notizia precisa su questi immobili, ma solamente 10 minuti di chiacchiere confuse,



Ora mi dite cosa devo fare? So che ho sbagliato a firmare un foglio praticamente in bianco senza fare attenzione ... Ma ho scoperto solo dopo che gli agenti possono chiedere delle provvigioni sulla base di questo...perche è dichiarato che ho visto la casa anche se non è così... Primo perché non ci siamo mossi dal suo ufficio, secondo perché ha compilato la distinta dopo la mia firma, e non me ne ha rilasciata copia... Quindi non so se ha aggiunto qualcosa dopo...



Ma il tutto mi è sembrato un vero e proprio raggiro... Mi spiegate come posso comportarmi per tutelarmi ora?



Premetto che.. io piuttosto di pagare delle commissioni a questo agente, che ha fatto leva sulla mia buona fede, evito di comprare casa visto che non ne ho una necessità urgente...







Spero in un riscontro di un esperto che mi possa aiutare

Grazie mille

Clicca per allargare...