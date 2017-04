Dopo 1 mese mi scrivono tramite whatsup che devo venire pagare mediazioni e penale sommato 2440 euro.io ho firmato la proposta e non mi e stata fata vedere neanche ho lasciato assegno 1000 euro.la casa e di proprieta di tedesco.Posso denunciare agente perche non mi hanno fatto vedere nessun documentazione di proprieta.ho appuntamento in agenzia per chiarire cose.



Non mi e stato detto che dentro proprita devono passare vicini di casa

Clicca per allargare...