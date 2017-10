Forse sei tu che continui a non voler capire.

Come ti ho già risposto e come ti ha chiarito francesca63, la liberatoria firmata dalla prima agenzia riguarda il rapporto che TU avevi con l'agenzia stessa e NON quello tra l'egenzia e l'acquirente del tuo immobile, che è ben altra cosa.



Inoltre, a parte il fatto che non si capisce bene dove stia la truffa e/o tentata truffa che dir si voglia, direi che la liberatoria da te ottenuta somiglia molto ad un'estorsione bella e buona (anche in questo caso si tratta di un reato penale).

Fossi stato al posto del collega, col cavolo che ti avrei firmato una liberatoria e tu avresti potuto perdere tutto il tempo che volevi a sporgere querele varie (perchè con le chiacchiere e le sensazioni -senza prove- non si va da nessuna parte, al massimo si perde solo tempo).

Evidentemente il collega ha preferito non sprecare tempo ed energie in questioni che non avrebbero portato a nulla, firmando così una liberatoria.



Rimane il fatto che l'acquirente del tuo immobile, in quanto non compreso nella liberatoria è tenuto a pagare la provvigione alla prima agenzia.

Se l'acquirente si è creduto furbo e ha voluto sfruttare la situazione (probabilmente anche in base alla tue dichiarazioni fuorvianti) sono problemi suoi.



Perciò volendo riassumere e stabilire chi è eventualmente libero da accuse direi che tra le due agenzie, l'acquirente dell'immobile e tu stessa, direi che in quanto a scorrettezza (per non parlare di disonestà) state in buona compagnia.

Meglio sarebbe che ognuno si assumesse le proprie responsabilità da brava persona adulta e matura, piuttosto che cercare di addossare esclusivamente ad altri tutta la colpa, attaccandosi a motivazioni inconsistenti.

