Situazione:

condominio, senza amministratore, l ultimo appartameNto confina con un terreno e a solo un metro dal muretto di recinzione del condominio e' presente un albero ad alto fusto, alto circa 18 metri(il doppio del noatro edificio) e con rami molto grossi che entrano nella propieta dell appartamento disabitato , e sono ad un metro dal tetto.

Chiesto piu volte al proprietario del terreno di tagliare o potare albero senza nessuna risposta.

In caso di neve o vento,il distacco di evebtuali rami possono sicuramente danneggiare il tetto.

Per non parlare di evebtuali danni causati dalle radici alle fognature o muri di fondazioni .

Cosa fare?

Chiedere intervento del comune, vvff??