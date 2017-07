Anche qui permettimi di obiettare, in parte: se il locatore avesse previsto nella stipula del contratto di locazione, che tutti gli adempimenti per ottenere la autorizzazione all'esercizio dell'attività di @Stark89 sono a carico del conduttore, .....Non so che genere di attività voglia svolgere Stark, ma è abbastanza usuale che gli adeguamenti rispetto alle proprie necessità siano lasciate a carico di chi entra. (Che ne sa il locatore delle necessità del conduttore?)Non so francamente cosa ci sia da interpretare.....Invito @Stark89 a leggere il decreto 37/2008 che ha sostituito la 46/90 e la stessa L46/90: se trova indicazioni sulla scadenza della dichiarazione di conformità... è bravo. E fatevi dire su che base e che regolamento i comuni impongono queste richieste: sono piuttosto curioso.