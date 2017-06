Mi meraviglio che l'agenzia ti abbia proposto una cosa simile (anzi non mi meraviglio affatto), devono essere proprio disperati o giù di li.

Questo dovrebbe bastarti a farti capire con chi hai a che fare: chi è scorretto e disonesto una volta lo sarà anche una seconda, chi lo è con gli altri lo sarà anche con te!



In realtà sarebbe scorrettissomo sia da parte della seconda agenzia, sia da parte tua agire così. e sarebbe pure illegale (in quanto di fatto si tratta di una frode nei confronti della prima agenzia).



Mi chiedo come potrai giustificarti con la prima agenzia quando verrà a sapere che hai acquistato con la seconda.

Gli dirai che l'avevi già visto prima con la seconda?

E perchè allora l'hai rivisto con la prima? e hai pure firmato il foglio visita?

Difficile essere credibili senza passare per disonesti, non ti pare?



In merito al secondo quesito, invece di escogitare modi e maniere di fregare il prossimo, potresti decidere di comportarti onestamente e in maniera corretta.



Vedi tu: ogni persona col proprio comportamento dimostra ciò cheè veramente!



Per quel che mi riguarda fine della discussione!!!!!!

