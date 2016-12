Non è questione di chi pignora per primo, non funziona così. Nel pignoramento, tra chi vi interviene o lo avvia, conta il grado di privilegio del credito. Un creditore ipotecario di primo grado "vince", anche se si insinua per ultimo in ordine di tempo in un pignoramento iniziato da altri.







Sono d'accordo. Ricorda all'amministratore che la legge prevede questo.

ART. 63 DISP. ATT. C.C.

