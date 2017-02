No, se acquisti l'immobile libero da ipoteche e pregiudizievoli dopo non ci possono essere problemi per te.



Se vuoi tenerti al riparo dal fatto che possano arrivare adesso o nel frattempo che perfezioni il passaggio di proprietà:



- o vai direttamente a rogito

- o, se fai il preliminare, lo fai trascritto e non semplicemente registrato.



Tutti aspetti da concordare insieme al notaio che ti darà indicazioni anche riguardo alla presenza del fondo patrimoniale.



Può comunque essere utile conoscere la situazione debitoria con equitalia: chiedi che il venditore si rechi allo sportello e faccia l'estratto di ruolo. Da lì vedi anche gli importi divisi per ipotecari (ma da quanto dici non dovrebbero essercene) e non ipotecari ovvero chirografari.

