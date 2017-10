buongiorno

avrei bisogno di una consulenza

sto vendendo un appartamento ereditato da mia zia.

ora il notaio del futuro acquirente mi ha fatto notare che sulla compravendita originaria risalente al 1974 c'e un errore sui dati catastali...ovviamente di sola trascrizione...praticamente un 3 è diventato un 8.

ora mi chiede per mettere per la correzione 1.000 euro, tra l altro il futuro acquirente si era gia offerto per accettare l'atto del 1974 "sbagliato"cosi come e, per farmi risparmiare questa cifra.



domanda: è obbligatoria questa correzione...in vista anche del fatto che tutto il resto dei documenti catastali è riporta il numero esatto...inoltre è ragionevole questa cifra?

grazie mille

