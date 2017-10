Buonasera kaicer,

stipulando un regolare contratto di locazione ad uso non abitativo locatore e conduttore hanno la piena libertà di pattuire la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, purchè ciò avvenga all'atto della stipula del contratto e nel rispetto dell'art. 32 della legge 392/78 che vieta appunto l'aggiornamento del canone mediante parametri diversi da quelli stabiliti. Ti consiglio quindi di esplicitare in contratto i motivi che hanno portato alla diversificazione del canone per evitare il sospetto di aggiramento dell'art. 32 suddetto. Le imposte le andresti a pagare normalmente considerando anno per anno importi diversi.

