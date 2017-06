Buongiorno, oggi ho visto una casa da acquistare e ho notato che sia il garage che la cantina sono stati scorporati dall' appartamento ...il garage risulta affittato per 4 anni ma la cantina secondo l agenzia rientra nella vendita dell appartamento..la mia domanda è la seguente: ci sono costi aggiuntivi (tasse) per il fatto che sia scorporata o addirittura una seconda pratica dal notaio ?? Non vorrei spiacevoli sorprese.Grazie dell aiuto, David

