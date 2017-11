Dopo aver cercato e trovato casa a Brescia, firmato il preliminare, al momento di vedere la cantina annessa seguendo la mappa ho costatato che la cantina tenuta dal venditore con tanto di nome sulla porta, non corrisponde a quella della mappa. Situazione generalizzata anche per altri appartamenti nel condominio del palazzo anni 60/70. Praticamente ognuno dei 50 inquilini comprando l'appartamento si è preso la cantina più comoda, tanto che alcuni hanno preso la cantina interna in corrispondenza del garage della parte esterna del palazzo aprendovi anche un passaggio.



A me va bene anche questa cantina n. 5 anzicché la n. 25, ma come fare per poter poi allineare la mappa utilizzando possibilmente l'usucapione, vista la pochezza del bene di solo 10 mq. C'è un modo perché ogni proprietario possa tenersi legalmente e senza problemi la situazione di fatto?



Grazie a chi saprà darmi qualche delucidazione.

