Dipende da quanto tu ti fidi del tuo cliente (proprietario dell'immobile) che è a dir poco irrispettoso per la tua posizione oltre che un tantino arrogante.

Supponiamo che tu dia la caparra al proprietario e che questi poi cambi idea o affitti ad una terza persona, come ne esci, specialmente se non restituisce i soldi ricevuti come caparra?

Come minimo ti ritroveresti ad aver perso tempo e a perdere la faccia col proponente senza incassare nulla.



Visto che non hai un'incarico a locare in forma scritta (e tantomeno un'esclusiva -almeno mi sembra di capire così-) io nei tuoi panni farei diversamente.



"Caro signore, io le ho trovato un conduttore disposto a prendere il suo immobile in affitto alle condizioni da lei richieste, queste sono le garanzie che offre (contratto di lavoro, buste paga, e documento di identità).

Fra 10 giorni stipuleremo il contratto di locazione, nel frattempo, dopo che lei ha esaminato le garanzie offerte dal proponente, se la cosa le interessa deve firmarmi un'accettazione e farmi avere i necessari documenti per poter preparare il contratto di locazione (visura catastale, certificazione energetica, documento di identità, codice fiscale, planimetria, ecc..)

A sostegno della serietà della proposta il proponente mi ha lasciato in deposito una somma a titolo di caparra, somma che le girerò alla firma del contratto di locazione e dopo aver verificato i documenti che lei deve produrre; ovviamente in quella sede dovrà saldare la fattura inerente alle mie spettanze.

Nel frattempo, a garanzia di tutte le parti, io terrò detta somma in custodia.

Le è tutto chiaro?

Le interessa affittare a queste condizioni?

Bene, allora firmi qui e ci rivediamo tra qualche giorno per la firma del contratto"



Se al cliente non interessa questo modo di agire, arrivederci e grazie.

Certi clienti è meglio perderli che assecondarli.

E la prossima volta, quando acquisisci un immobile fallo tramite un incarico in esclusiva e/o comunque in forma scritta, mettendo ben in chiaro sin da subito i vari passaggi di una trattativa.



Mi pare giusto non solo che tu tuteli la tua figura e reputazione, ma anche il cliente che ti ha dato fiducia lasciandoti una somma in custodia.

