Porca di quella zozza ladra!ma puoi portare un cliente a vedere un bilocale con due posti auto (città di media grandezza in provincia di milano, prezzo inferiore ai € 50.000,00) e sentirti dire nell'ordine:- Ah, è piano rialzato. No, non considero i piani rialzati- Ah è pure centralizzato? No, troppe spese- Eh, ci sono almeno € 20.000 da spendere per sistemarlo- ci faccia sapere se avete altro.Tutto questo dopo che il cliente ha mandato 2 (due) mail dall'annuncio internet con almeno 20 foto e tutti i dettagli, ha parlato con la collega al telefono ed ha chiesto il piano ed il tipo di riscaldamento!!Cos'ha questa gente che non funziona nel cervello?