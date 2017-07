Ciao,

vorrei chiedere informazione grazie.

da 2 mesi ho firmato un contratto preliminari per comprare una casa tra privati abbiamo firmato il contratto senza registrarlo. non abbiamo messo caparra, ma lo ho dato 1000 euro come avanzo. il limiti del contrato sono legati al rogito notarile. ieri mi chiama il proprietario dicendo che ha cambiato idea e non vuole più vendere la casa allora che il mutuo è stato fatto in base a questa casa, e io ho perso tanto tempo per trovare la casa che mi piace, emi sono organizzata ferie e tutto in questo mese per trasferirmi. poi ho paura che la banca non mi da più mutuo per un'altra casa dopo questo atto brutto. che faccio? grazie

