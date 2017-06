Premetto che ti parlo da persona che ha ricevuto un assegno circolare falso..ebbene si, non è un'ipotesi molto remota come credono in molti. Nel mio caso era vero (inteso come matrice e carta) ma falso e stampato da loro. Avevano rubato delle matrici ad una banca e ci fu una causa, dove ci andai di mezzo come testimone che è durata 10 anni (i soldi ovviamente li ho persi, anche se era una cifra modica).



Quindi ti dico la prassi che da quel gg ho sempre attuato

a) copia assegno circolare due gg prima

b) verifichi in banca

c) il gg verifichi se il numero dell'ass è uguale alla copia mandata (occhio a questo passaggio). Portati la fotocopia e verifica attentamente tu.



Al 99% con ass circolari, vai sempre tranquillo, a me fregarono per quel 1% che non valutai...

