Ci si muove secondo i dettami dell'agenzia dell'entrate.

Che non riconosce alcuna forma di unico contratto con acquisto differito a riscatto.



Quindi ti occorre stipulare e registrare due distinti negozi giuridici.



Uno per la locazione, con il contratto d'affitto e l'altro per la compravendita, con la registrazione del preliminare.



Agenzia dell'entrate, prevede pure la sottoscrizione di un modulo, che determina la sospensione e l'annulamento, del contratto di acquisto.



Peoprio perche' nel futuro, per i piu svariati motivi, la vendita potrebbe pure non avvenire.



Sicche' ciascun contratto, segue la propria forma e durata, con tutti gli annessi e connessi in caso di inadempimento.



Mentre le spese di registrazione, vengono incassate e mai piu restituite, indipendentemente dall'esito della vendita.

