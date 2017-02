Buongiorno, sto per acquistare casa ed ho una proposta d'acquisto fatta con agenzia immobiliare scaduta il 30/12/2016, ad oggi ancora non ho una data della stipula dell'atto notarile per inadempienze del venditore relative a due cancellazioni di ipoteche, cancellate pochi giorni fa dopo molte sollecitazioni. Posso chiedere i danni?..... anche perchè ho pagato l'affitto di gennaio e dovrò pagare anche quello di febbraio. Vi ringrazio, chiedo un aiuto perchè non so come comportarmi.......l'agenzia non è molto chiara su questo discorso e sembra che vada a favore del venditore (anche se viene pagata anche da me e molto aggiungerei!!!!!!!)

