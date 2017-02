Buonasera a tutti, mi chiamo Placido e scrivo per la prima volta, nonostante faccia spesso qualche capatina "da esterno" per sbirciare i vari topic. Innanzitutto complimenti per il blog!

Avrei una domanda da porvi: vivo a Roma e sono sempre stato affascinato dal mondo dell'immobiliare, tanto che, tempo fa, affrontai con successo l'esame di agente, ma non esercitai mai, continuai gli studi e adesso mi occupo di tutt'altro.

Nel frattempo, ho continuato a documentarmi sull'argomento, ovviamente non avrò mai la preparazione di un agente che lavora da anni, ma anche grazie agli argomenti studiati all'esame, ho una mia discreta conoscenza, sopratutto sul mercato immobiliare della mia città.

A tal proposito, un amico intenzionato a comprare una nuova casa, a causa di una pessima esperienza anni fa con diverse agenzie immobiliari, mi ha proposto di prendermi carico personalmente di seguire le ricerche e trovare la casa più congeniale alle sue esigenze, ovviamente dietro il pagamento di una provvigione, con la premessa di avere il meno possibile a che fare con l' agenzia e trattare (quasi) tutto con me.

Adesso, non essendo un'agenzia e quindi non avendo un portfolio immobili, dovrò per forza, una volta trovata la casa giusta, interpellare un operatore del settore, al quale proporrò una vendita in cooperazione.

Io trovo l'acquirente e guadagno la provvigione sull'acquirente, tu agenzia, vendi la casa e guadagni la provvigione sul venditore (nel caso l'affare si chiuda, ovviamente).

In tutto questo, che da parte mia, ci sarà un margine di trattativa dove potrò anche essere disposto a cedere parte della mia provvigione all'agenzia.

Mi scuso preventivamente nel caso abbia scritto una cavolata, un'assurdità o un ovvietà, non lo so, ma se l'ho fatto, l'ho fatto per assoluta mancanza di esperienza pratica nel settore.

Resto in attesa di un vostro feedback, in modo di sconfessare una potenziale figura di ***** con un agente immobiliare, ma sopratutto col mio amico.

Grazie e buon lavoro.

Placido.

