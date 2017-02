Salve e scusatemi nel caso abbia sbagliato sezione.

Sono proprietario di un appartamento di una palazzina di 3 totali!

Gli altri 2 sono entrambi di proprieta di un altra persona!

Non esiste amministratore..non esiste un regolamento condominiale e nemmeno millesimi che io sappia.

La domanda è questa:

C e la necessita di rifare il tetto visto che entra acqua;

Io cambierei solo le tegole rotte mentre l altro vuole togliere tutto,catramare tutto e rimettere le tegole!

Puo obbligarmi a farlo?

Io non abito piu in questo appartamento quindi non mi interessa

Altra cosa..la caldaia è in comune e senza contatore calorie (si pagava al 50%) e si sta rompendo

Puo obbligarmi a sostituirla?

Oppure..lui puo staccarsi e farne una per conto suo o posso oppormi?

Grazie anticipatamente a tutti quanti vorranno aiutarmi

Sono in difficoltà

