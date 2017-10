ok l articolo e' sbagliato, avete ragione voi, potreste telefonare all istituto Ribes che ha fatto lo studio e dirgli che non serve che perdano tempo, voi alle aste ci andate eh..... @ab.qualcosa ......ti mancavo eh....e' da tanto che non scrivevo e non lo farò oltre, non si parla di dati ma per sentito dire, miciogatto ha adirittura detto che da sua esperienza le assegnazioni all asta avvengono in tempi brevi....la fonte riporta tempo medio 8, 5 anni ma che sara' mai......ciao a tutti, ciao ab.qualcosa.....forse ci sara'....