Buona sera, in data 2012 stipulo un contratto 6+6 di locazione commerciale per un importo di € 19000 annuali e nelle clausole viene inserito che peri primi 6 anni la locazione sarà di € 15000 e a partire dal settimo anno sarà a pieno regime. Ora l'agenzia delle entrate mi chiede per il 2012 una differenza di IRPEF perché considera già dal primo anno l'importo totale (19000), devo pagare o posso fare ricorso?

