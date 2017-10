Credo che il tuo caso possa rientrare in una sorta di locazione di porzione di u.i.

I "gravi motivi" sono una formula di prassi comune e alquanto aleatoria, quindi il danneggiamento della tua attività lavorativa mi sembra una motivazione più che valida.

Cosa dice il tuo contratto per quanto riguarda la tempistica di preavviso? Se dice che devi disdettare con (solo) 1 mese di preavviso provvedi subito a spedire la rr al proprietario, in alternativa puoi trovare tu stesso un altro inquilino che entri al tuo posto e, se il locatore accetta, potrete semplicemente fare un rli di subentro.

