Prima chiedo se interessa la casa poi se ha portato il libretto degli assegni fosse mai un perditempo....... in agenzia verrà fatta visionare tutta la documentazione a tecnici e notai ma mai nessun foglio o scheda catastale uscirá dall'ufficio prima del preliminare al cliente gli si dà la possibilitá di fare tutte le domande non rispondo però e non lavoro con tecnici sconosciuti portati dal cliente per sue problematiche o paure a meno che non venga lautamente pagata possibilmente dal tecnico per cui dovrei mettermi a disposizione.

