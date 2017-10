Buongiorno,

a fine novembre c'è un'asta immobiliare alla quale vorrei partecipare però prima vorrei fare bene i conti e x questo vi chiedo aiuto.

I lotti in asta sono 2 ossia:

villetta+box= lotto 1

villetta+box= lotto 2

Preciso che i 2 immobili sono speculari(stesse metrature, stesse rendite, ecc...)

io sono interessato solo al lotto 1

entrambi i lotti sono gravati da 2 ipoteche e nello specifico:

- ipoteca volontaria capitale 590.000€ e ipotecaria da 1.180.000€

- ipoteca giudiziale da 127.000

e ipotecaria da 254.000

come faccio a calcoltre il costo di cancellazione Escluso onorario notarile del lotto 1?

leggevo dello 0,5% sul valore iscritto in origine.. se sì vale x entrambe le ipoteche?

Ringrazio in anticipo chi saprà aiutarmi

Buona giornata

