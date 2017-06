Buongiorno,



abito in un centro storico,e dovrei rifare il tetto mantenendo le misure esistenti sostituendo i materiali con altri nuovi. Il mio comune mi ha comunicato che non devo presentare la scia per questo lavoro ma un autocertificazione come atto sostitutivo; vorrei una conferma in questo senso in quanto leggendo sui vari siti ,a quanto ho dedotto, si deve presentare la scia tramite tecnico abilitato (es. geometra etc.) al comune. Non vorrei perdere la detrazione del 50% oppure incorrere a sanzioni varie. Anche l'agenzia delle entrate sia via telefono che recandomi di persona non ha specificato di avere la scia, ma bastano i bonifici e le fatture intestate.



Spero in una vostra esauriente risposta.



Vi ringrazio.



Buona giornata

