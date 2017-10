Buonasera, sono nuovo del forum, e chiedo scusa se la domanda che farò è già stata fatta, ma io non sono riuscito a trovare niente di simile al mio problema.

Vi spiego : ho visto un appuntamento che vorrei comprare, è tutto da ristrutturare ed il proprietario mi ha fatto una proposta che se si può fare, potrebbe essere conveniente. In pratica, lo stesso proprietario, ha una inpresa di costruzioni, quindi lo ristruttura lui, dicendomi che quando lo comprerò io (già ristrutturato in toto) mi da la possibilità di detrarre il più possibile tramite le agevolazioni fiscali. Si può fare tutto ciò?, sono andato a chiedere a vari uffici, ma con pareri discordanti. Alcuni mi hanno detto che non è possibile, perché dovrei essere proprietario dell'appartamento prima che iniziano i lavori di ristrutturazione, per farsi che i bonifici siano a mio nome, altro ufficio mi ha detto che potrei portare in detrazione il 25% del costo dell'appartamento, in pratica se pagassi la casa 200.000€,potrei portare 50.000€ in detrazione dandomi il 50% della somma, cioè 25.000€.

Il suo ingegnere mi ha assicurato che si può fare. In pratica se verrà approvato anche nel 2018 la possibilità di detrarre il 50% DI 96.000€, più farà anche la pratica per agevolazioni risparmio energetico che spero rimarrà al 65%, potrei in base al mio IRPEF detrarre 55.000€ in 10 anni. Spero di essere stato chiaro, visto che il problema è un po' contorto, vi chiedo un aiuto perché non so più a chi credere. Ho poco tempo per decidere se comprare a quelle condizioni. Sono accetti anche consigli su chi mi potrei far seguire in questa avventura, non so forse un avvocato?

