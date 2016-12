La circostanza, che sia tu, ad avere il possesso materiale del bene, ti mette in una posizione di vantaggio.



Non avere paura.



Per il resto, i titoli vantati da tua sorella, sono gli stessi che detieni anche tu.

Usali.



Posto che per dare un giudizio, bisognerebbe capire, quale il grado di scontro tra te e tua sorella.



Atteso che sia inverosimile, che un coerede pronti e via, si rivolga ad un giudice, senza aver prima provato, altre piu percorribili soluzioni, per ricavare quanto vogliono o pretendono, in tempi piu umani, da quelli previsti dalla burocrazia.



Questo premesso, nella tua posizione, puoi muovere in diverse direzioni.



Potresti essere d'accordo con la vendita.

Ad un prezzo spropositato naturalmente.

Il titolo e' tuo e ne disponi come vuoi.



Mettere in vendita non significa venduto.



A parte gli speculatori, chi deve acquistare, resta lontano da una azione di compera, dove sono presenti simili conflitti.



Puoi vendere solo la nuda proprieta'.

Non pregiudica la vendita ne il patrimonio di tua sorella.



Nel frattempo, resti a guardare cosa accade, mettendoti di "traverso", in ogni azione di vendita, posta in essere da tua sorella.

Restando sempre disponibile all'acquisto.

Da corrispondersi in rate mensili, nel favore di tua sorella, se non sei finanziabile



Il possesso della casa gia' ce l'hai.



Cambia le serrature, se ami gli animali, procuratene di possenti.



Potresti andare avanti per decenni.

