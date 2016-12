Buona sera,

la mia proposta irrevocabile per l'acquisto di un immobile è stata accettata.

Mercoledì devo andare presso l'agenzia immobiliare a ritirarla e ho chiesto all'agente immobiliare la consegna di tutti i documenti di provenienza dell'immobile che andrò a comprare.

L'agente mi è sembrato un pò titubante: infatti ha affermato che invierà tutti i documenti al notaio che nominerò per il compromesso.

Prima di litigare con l'agente, vorrei sapere se ho il diritto di avere anche io tutti questi documenti, anche prima che sia fatto il preliminare, e in caso di risposta positiva se esiste un articolo di legge al quale mi posso appellare per far valere i miei diritti.

Grazie mille a chi vorrà rispondermi

