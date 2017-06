Dipende, perchè se quello è un problema che poi a catena ne scatena altri, almeno è sempre bene denunciarlo, dato che la prescrizione dura 8 giorni.

Poi al massimo per costi bassi non richiedi nulla, ma almeno se poi fosse solo un effetto di un problema maggiore hai rispettato i tempi per la denuncia del guasto.





In realtà dipende dal problema e dalla natura, dipende anche se l'immobile è di recente costruzione dovrebbe esserci anche una garanzia del costruttore.





Ne approffitto per una domanda, io sto acquistando un appartamento di recentissima ristrutturazione, anche in questo caso credo ci sia una forma di garanzia che dovrebbe coprire i lavori dell'appartamento, ma non trovo i termini di questa garanzia (ho trovato solo quelli del costruttore 2 anni per i vizi non gravi e 10 anni per i vizi gravi), qualcuno li sa e me li potrebbe postare, grazie.

