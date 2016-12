Buongiorno,

Con atto notarile mio padre ha donato a me e mio sorella 2 immobili di valore diverso in quanto siamo rimasti che avremmo comprensato con l'eredità di nostra madre (separati).

Il notaio ci ha suggerito quindi di fare una scrittura privata a fronte di una valutazione delle 2 case nel quale mio sorella si dichiara debitrice nei miei confronti della differenza di valore in quanto un eventuale accordo di divisione ereditaria sarebbe nullo e che inoltre basta anche una scrittura privata.

In tutto questo ragionamento siamo ovviamente tutti daccordo (tranne nostro padre che aimè è venuto a mancare 3 anni fa).

Cosa ne pensate?

