Buongiorno, ho scritto al notaio, ed è lui che mi ha indicato l'Agenzia Immobiliare causa dell'errore, perché l'intermediazione è stata fatta da loro, notaio dell'agenzia, e non hanno indicato l'acquisto come prima casa. Per chi mi ha risposto che io ho firmato, ha pienamente ragione, ma ribadisco che il notaio ha chiesto se era prima casa, ed ha inviato un suo assistente con dei fogli, per cui io ho dato per scontato che fosse scritto, sottolineando la velocità della lettura che in confronto la formula uno è uno scherzo, ma questo non mi scagiona dal fatto di aver dato fiducia e non aver ricontrollato. Per quanto riguarda il commercialista, andando ad applicare il recupero credito d'imposta era tenuto (visto che gli ho dato tutti i documenti in originale) a leggere ed eventualmente farmi notare l'errore, altrimenti perché ha voluto tutta la documentazione? solo per fare volume? Il credito di imposta mi spettava perché ho venduto e ricomprato entro un anno e la legge lo consente.

Grazie a tutti, anche a chi mi colpevolizza... già lo sto facendo da sola abbastanza...

