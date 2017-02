Ciao Giuseppe, grazie mille della risposta davvero illuminante per me!Un paio di domande, se posso.Per rapidità cosa intendi? una settimana o un paio di giorni?Che livello qualitativo ti aspetti, o comunque ritieni ti necessiti? Questo per capire come calibrare qualità e prezzo...Quando parli di servizi extra, cosa intendi per logo, sito etc? Immagino ogni agenzia abbia già il proprio logo e il proprio sito internet...L'idea del regalo di ingresso è davvero buona, la attuerò sicuramente.Ultima cosa, visto che sei così gentile ne approfitto: a che tipo di pubblicità risponderesti? Quale cattura la tua attenzione e ti invoglia a dedicare del tempo? E-mail generiche tipo newsletter magari con slogan ed immagini? email personalizzate testuali con una presentazione personale? Immaginavo, tra le tante, di potermi proporre omaggiando di una vista render già realizzata di un appartamento da tempo in vendita online dall'agenzia. Credi sarebbe un'occasione per convincere chi ancora non utilizza questi strumenti o è solo tempo perso?Grazie ancora!!! Come architetto me la cavicchio, ma come venditrice mica tanto....si vede??