salve a tutti! sono nuova è volevo chiedervi un parere. .tramite agenzia immobiliare abbiamo fatto una proposta d'acquisto e consegnato assegno di 5000 euro di caparra confirmatoria .proposta d'acquisto era vincolata al mutuo. purtroppo la banca ci ha negato il mutuo. la signora del agenzia (non è un agente immobiliare - l'abbiamo scoperto dopo ma il titolare sì ) pretende da noi 500 euro perché ha lavorato e perso tempo con noi. cercava di convincerci che ci conveniva dare i soldi in nero per via delle tasse ma siccome non ho acetato alla fine ci ha dato la fattura per compenso consulenza intermediazione di 610 euro. devo pagare?mi sta imbrogliando?

