Salve,Sono nuova del forum ma ho già una domanda per voiA settembre del 2016 ho acquistato un immobile che ora per motivi personali dovrò rivendere.Il problema è che ora per rivenderlo mi hanno detto che dovrò fare delle sanatorie edilizie perchè ci sono tre abusi.La prima domanda è..come ha fatto il perito bancario a far passare il mutuo?La seconda domanda è..posso impugnare l'atto di compravendita per truffa (ho le foto che testimoniano che i lavori in casa non sono stati fatti da me)?In attesa, vi ringrazio!