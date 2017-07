Buongiorno ragazzi, ho da chiedervi un consiglio. Una persona che conosco sta per vendere un locale commerciale, provvisto di agibilità ma dal momento che lo stabile è molto vecchio, ha delle cose che non vanno. In particolare, strutturalmente, la copertura risulta inadeguata ovvero il nuovo proprietario dovrà necessariamente rifarne le strutture, in maniera tale da rendere il tutto più sicuro. L'acquirente ha sicuramente intenzione di demolire e ricostruire il tutto, sistemando anche diversamente, quindi a parole risulta informato di questi chiamiamoli "vizi".



Io, se fossi il proprietario attuale, mi cautelerei comunque: se ad esempio il nuovo proprietario ci ripensasse e decidesse di non effettuare più alcun tipo di lavoro e lasciare tutto come è, potrebbe citare il vecchio proprietario chiedendo indietro dei soldi, a mio avviso... Mi viene in mente che è come se fosse di fatto un vizio occulto: la copertura era funzionante 40 anni fa, ma oggi in pratica non lo è più!



E' possibile andare ad inserire nell'atto di compravendita, nella descrizione dell'immobile, il fatto che la copertura risulta obsoleta?... Che ne dite di una frase del tipo:



- dal momento che tutte le strutture della copertura risultano obsolete poiché risalenti a più di 50 anni fa, sarà cura del nuovo proprietario andare realizzarne una nuova, al fine di rendere l'immobile più sicuro dal punto di vista strutturale.



Che ne dite? Se avete altri pareri o consigli, vi ringrazio in anticipo.

Clicca per allargare...