Buongiorno a Tutti,

vorrei chiedere se in presenza di limitazioni molto forti della destinazione d'uso di un capannone, imposte dal comune con il P.G.T., è possibile ottenere una forte riduzione dell'IMU. Questo in quanto le limitazioni imposte dal Comune sono di tale entità da rendere INaffittabile il capannone.

Grazie per la Vs gentilezza e professionalità.

