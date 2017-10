Qui da noi, in Em. Romagna, le sanatorie vengono rilasciate in base all'art. 17 della L.R. n. 23\2004 e prevedono una sanzione pari alla somma del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Quindi raddoppio di tutte le voci. Penso che anche in Lombardia sia così, ma non posso giurarlo.

Piuttosto, perché un PdC? Sicuro che non sia sufficiente una Scia in sanatoria?

Per il recupero dei sottotetti ogni Regione ha varato una Legge atta a semplificarne e facilitarne l'iter (in ottica di risparmio del suolo), quindi ti conviene leggere bene ciò che prevede quella della tua Regione prima di procedere

