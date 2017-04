Buongiorno,



sto acquistando una casa tramite un'agenzia immobiliare e per le commissioni hanno emesso due fatture. Una me l'hanno inviata, mentre la seconda, intestata ad uno dei due soci, su cui non sarà applicata IVA (così mi è stato detto), me la vogliono consegnare al momento dell'atto, circa 6 mesi dopo il mio pagamento delle commissioni.

È regolare questa cosa? Nel caso come posso far leva affinché mi venga consegnata già subito la fattura.

Grazie.

