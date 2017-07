Salve,

molti anni fa incaricai della vendita del mio immobile un'agenzia locale alla quale dopo un anno mancando una loro qualsiasi attività decisi alla scadenza annuale del mandato di non prorogarlo ma anzi di revocarlo con comunicazione scritta.

Lo stesso agente immobiliare, oggi dopo il decorso di diversi anni (10/12), mi vorrebbe proporre per l'acquisto (visto che ho portato il prezzo a 1000 € al mq) un suo cliente, alla luce della promozione immobiliare che io ho continuato a fare negli anni privatamente e di cui loro evidenteemente seguono gli sviluppi.

Vorrei sapere da voi se nel caso io accettassi un loro cliente se debba pagare la consueta commissione di mediazione o se mi posso rifiutare visto che sto facendo tutto da solo. Pensate che l'agente immobiliare neanche sa se io sono l'effettivo proprietario non avendo mai consultata alcuna documentazione legale e urbanistica argomentando che questi sono affari di chi vende.

Un caro saluto.

Clicca per allargare...