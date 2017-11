grazie a tutti , l'immobile è del 1990 il prezzo 135.000 trattabili per 80 mq a mestre(ve), il contesto è di 4 unità e sembra un buon immobile . quello che mi interessa è capire se è tutto in regola , l'agenzia sembra disponibile . per adesso sono interessato ma non lo faccio trapelare

Clicca per allargare...