Se farai con tua sorella un contratto di locazione (riguardante una "parte" del tuo immobile -ad esempio 1 stanza con bagno ed uso della cucina-) dovrai stipulare un contratto di locazione e registrarlo all'AI competente.



Se invece non ci sarà alcun contratto di locazione, sarebbe opportuno che provvedessi a darne comunicazione alla competente Questura e/o ufficio di Polizia Municipale, utilizzando il modulo "cessione di fabbricato" e dichiarandola "ospite". .............. a meno che non entri a far parte del tuo stato di famiglia; in questo caso non devi fare neppure quest'ultima cosa.

Clicca per allargare...