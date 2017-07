Buongiorno a tutti,



Sto acquistando un compendio immobiliare composto da 2 fabbricati e circa 4 ettari di terreno circostante , il tutto ad un prezzo di vendita di 60k.

Ho avviato quindi una richiesta di mutuo pari all'80% e cioè 48k presso il mio istituto bancario Banco Popolare di Chiavari (ora Banco BPM).

Il risultato della perizia è arrivato in settimana, valore stimato congruo a quanto richiesto.

Sennonché la banca mi ha fatto osservare che nel preliminare non viene specificato i singoli valori, e cioè i prezzi di vendita dei fabbricati e dei terreni, in quanto nel preliminare è tutto a corpo con i 60k.

La banca mi ha detto che l'80% potrà essere erogato solo sul valore dei fabbricati e che quindi bisognerebbe scorporare dai 60 k il valore dei terreni!!??

Se così fosse mi cambierebbe tutto, in quanto scorporando almeno il valore catastale dei terreni che si aggira attorno ai 10k, e con un valore dei fabbricati quindi pari a 50k, l'80% sarebbe circa 40k. Tutto ciò non mi sarebbe certamente d'aiuto, in quanto avevo preventivato tutto diversamente tenendo conto dei 48k di partenza.

Ma dove sta scritto che la procedura da eseguire è questa?

Come mi devo comportare??

PS Valore della perizia è di 89k



Grazie a tutti.

