Salve , finalmente mi è arrivata la perizia dell immobile . La banca me ne ha inviata copia via mail.

Rispetto al prezzo della proposta d acquisto, (accettata) è superiore di 7000 euro.

Che significa? Io non ne ho idea.

Ho il mutuo minore del 80 %., circa 70. Cosa farà ora la banca ? Aumenterà il tasso ?

O non farà nulla ? Se vado in banca cosa devo chiedere ? O non chiedo nulla e proseguo con trattativa ?



Ho un PIES precontrattuale però scaduto a Settembre con le condizioni. Ne devo far fare un altro ?

