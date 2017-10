La trattativa è stata impostata male sin dall'inizio.



Che la proposta indichi "la non conformità delle planimetrie" significa ben poco perchè con questa sola dicitura non si comprende bene se, chi e in che tempi, deve provvedere alla regolarizzazione.

Potrebbe anche intendersi che sia tu a farti carico di tale modifica.

Così com'è formulata, la frase serve solo a mettere al riparo agente e venditore da tue rivalse al riguardo.



La tua proposta infatti avrebbe dovuto essere fatta con vincolo, ovvero subordinata alla regolarizzazione delle planimetrie da parte del venditore, e solo dopo tale regolarizzazione, la proposta avrebbe acquistato pieno valore (con conseguente trasformazione in preliminare e versamento della caparra).



Ora, come hai impostato tu la proposta devi solo sperare e attendere che il proprietario provvede a tale regolarizzazione.

Tuttavia, non avendola vincolata e/o subordinata alla suddetta modifica, la tua proposta essendo stata accettata è già divenuta vincolanete e si è giù trasformata in contratto preliminare di compravendita (compromesso).



Il consiglio è quello di ottenere la modifica della tua proposta (e relativa accettazione di detta modifica) con inserimento di quanto sopra suggerito, spiegando le motivazioni (non solo una tua tranquillità ma ai fini dell'erogazione di un mutuo).

In alternativa, in assenza di tale disponibilità, attendi a versare soldi fintanto che non avrai in mano le planimetrie modificate correttamente.

